Мошенники обманули 90-летнюю нижегородку обещанием прибавки к пенсии

Международный женский день обернулся для 90-летней жительницы Кстова крупной потерей. Вместо цветов и поздравлений — звонок мошенников и расставание с 300 тысячами рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Все началось со звонка из «Пенсионного фонда». Женщине пообещали выплату за неучтенные годы стажа и попросили продиктовать паспортные данные. Пенсионерка поверила.
Спустя какое то время ей снова позвонили, на этот раз представившись юристом. Женщину убедили, что на ее имя оформлен кредит, а полученные деньги ушли на финансирование недружественного государства. Чтобы уберечь свои накопления, их срочно требовалось «задекларировать». В тот же вечер доверчивая бабушка завернула 300 тысяч рублей в целлофановый пакет и передала прибывшей женщине-курьеру.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские в очередной раз напоминают: никакие официальные ведомства — ни правоохранители, ни банки, ни госучреждения — никогда не просят передавать деньги через курьеров и не проводят никаких «декларирований» наличных. Если вам звонят с подобными требованиями — это мошенники.