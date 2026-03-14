Поножовщина из-за тунеядства: житель Башкирии едва не убил своего же племянника

В Белебеевском районе Башкирии полиция задержала 69-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему 37-летнему племяннику. Об инциденте стало известно о сотрудников местной больницы — туда потерпевшего доставили с ножевым ранением в живот.
Как сообщает пресс-служба МВД республики, родственники жили вместе с сожительницей подозреваемого. Вечером, когда женщина была на работе, мужчины распивали спиртное. Между ними вспыхнула ссора, поводом которой то, что племянника долгое время нигде не работал и жил за счет дяди и его сожительницы.
В ходе словесной перепалки пенсионер, услышав оскорбления, схватил кухонный нож и ударил родственника в живот. Вернувшаяся домой сожительница вызвала скорую. Подозреваемый дал признательные показания.
