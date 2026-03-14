Атакован танкер, шедший в порт Новороссийска за нефтью из Казахстана

Он следовал из Салоников в Новороссийск и в момент инцидента был пустым. Судно было зафрахтовано компанией «Chevron» и по данным Sputnik Казахстан, танкер должен был загрузиться в нефтяном терминале КТК.
По информации властей Греции, судно получило материальный ущерб. Также сообщается, что никто из членов экипажа не пострадал.
Министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас заявил, что Афины обеспокоены ростом рисков для международного судоходства и рассматривают возможность дипломатической реакции, в том числе на европейском уровне.