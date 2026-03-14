Главу подразделения «Ростовэнерго» заподозрили во взятке

Следователи завели дело на высокопоставленного сотрудника ПАО «Россети Юг».

Источник: Комсомольская правда

Следователи возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника ПАО «Россети Юг». Его подозревают в получении крупной суммы за искусственное занижение показателей потребления электричества.

Как сообщает СУ СК РФ по Ростовской области, по версии следствия, управленец получил взятку в размере более 350 тысяч рублей. Взамен руководитель обещал обеспечить снижение цифр фактического потребления электроэнергии на объектах недвижимости в Донской столице.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ России.

