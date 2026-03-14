Минский школьник организовал в гараже подпольный бизнес по продаже вейпов

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Незаконную торговлю вейпами пресекли правоохранители в Минском районе, ее организатором оказался 17-летий школьник, сообщает МВД Беларуси в официальном Telegram-канале.

Источник: Sputnik.by

Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, 11-классник в арендованном гараже устроил склад никотиносодержащих жидкостей и составных частей парогенераторов, которые намеревался продавать в столице и Минском районе. Все запчасти для вейпов школьник покупал через мессенджер.

«При осмотре помещения обнаружено и изъято свыше тысячи емкостей с жидкостями, а также порядка 700 комплектующих и одноразовых систем курения», — рассказал замначальника УБЭП УВД Миноблисполкома Сергей Витушко.

В отношении школьника составлен административный материал, несовершеннолетнему «предпринимателю» грозит серьезных штраф и конфискация всего нелегального товара, уточнил представитель УВД.