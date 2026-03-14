На Урале раскрыли схему хищения 52,5 миллионов рублей на закупках извести

Бывший замдиректора — начальник филиала свердловского госучреждения «Уралмонацит» стал фигурантом дела о мошенничестве, совершенном группой. Аналогичное обвинение вменяют экс-начальнику производства и двум его знакомым. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Как полагает следствие, начальник филиала в 2020 году создал преступную группу, в которую вовлек подчиненного и двух знакомых.
— Филиал занимается нейтрализацией и отчисткой кислых шахтных вод Дегтярскогомедного рудника. В дальнейшем они идут в Волчихинское водохранилище. Для этого необходимо изготовление известкового молока и его подача в русло рек Дегтярка и Исток. Филиал заключал госконтракты на поставку негашеной извести, — пояснили в надзорном ведомстве.
Уточняется, что по условиям контракта было более 11,4 тысячи тонн извести на 61, 8 миллиона рублей. Однако фактически поставлено более 1, 8 тысячи тонн. Они обошлись в 9, 5 миллионов рублей.
Теперь фигурантам вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Дело передали в суд.