Греческий танкер попал под атаку «неизвестного объекта» у Новороссийска

Греческий танкер Maran Homer попал под атаку «неизвестного объекта» в Черном море, сообщает CNN Greece со ссылкой на оператора Maran Tankers Management.

Источник: РБК

ЧП произошло около 04:35 утра 14 марта. Судно находилось за пределами российских территориальных вод, ожидая разрешения на заход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, где оно должно было принять нефть из Казахстана, уточнили в компании.

У танкера незначительно повреждена палуба, пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не допущено, добавили в компании. Судно уже покинуло Новороссийск.

Издание Newsit.gr пишет, что танкер, предположительно, мог попасть под атаку беспилотника, принадлежащего Украине. В этот момент судно было на расстоянии от 14 морских миль (25,9 км) от Новороссийска. Экипаж Maran Homer состоит из 24 человек, это граждане Греции, Филиппин и Румынии.

В Новороссийске ночью объявляли угрозу беспилотников, мэр горда Андрей Кравченко писал об отражении атаки дронов.

Позднее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о трех пострадавших при налете дронов на порт Кавказ в Темрбюкском районе, одного человека госпитализировали. Кроме того, на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе произошло возгорание из-за падения обломков беспилотников. По данным Минобороны, ночью над Краснодарским краем сбили 16 БПЛА, над акваторией Черного моря — шесть.

С ноября 2025 года под атаки попали несколько танкеров, которые находились в Черном море и нейтральных водах. 14 января Минобороны России сообщило, что налету украинских беспилотников подверглось судно «Матильда» под флагом Мальты, в тот момент оно находилось в 100 км от Анапы.

