В Татарстане троих мужчин обвинили в нескольких преступлениях в составе ОПГ

По версии следователей, в 2024 году подозреваемые объединились в организованную преступную группу, а затем совместно и раздельно совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Так, под надуманными предлогами они вымогали у двух жителей Лениногорска 250 тысяч и 500 тысяч рублей. Помимо этого двое обвиняемых, воспользовавшись беспомощным состоянием местной жительницы, ее изнасиловали. При этом один из них снял происходящее на видео и распространил его в интернете.
В зависимости от роли каждого мужчин обвиняют в вымогательстве, изнасиловании, незаконном обороте порнографии, угрозе убийством и других преступлениях.
«В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 139 УК РФ “Нарушение неприкосновенности жилища”, 163 УК РФ “Вымогательство”, 131 УК РФ “Изнасилование”, 132 УК РФ “Насильственные действия сексуального характера”, 119 УК РФ “Угроза убийством”, 242 УК РФ “Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов” и 137 УК РФ “Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица”, — говорится в пресс-релизе республиканского Следственного комитета.
Обвиняемые заключены под стражу, дело передано в суд.