Огромная снежная масса едва не убила двух девочек в Семенове

В Семенове две школьницы чудом избежали гибели. Прямо на них с крыши едва не рухнула огромная снежная глыба, девочки успели отбежать в последний момент. Произошедшее попало на камеру домофона, позже запись появилась в группе «Типичный Семенов».
Все случилось вечером 13 марта во дворе дома № 55 по улице 50 лет Октября. На видео видно, как девочки сидят на сугробе у подъезда. Внезапно они вскакивают и отбегают в сторону, а буквально через мгновение с крыши с грохотом падает огромная масса снега — прямо на место, где они только что находились. К счастью, школьницы успели среагировать, пара секунд промедления, и все могло закончиться трагедией.
Напомним, ранее похожа ситуация произошла с жителями деревни Новоликеево Кстовского район. Наледь, сорвавшаяся с крыши дома № 17 на улице Ленина, чуть не убила супружескую пару. Глыба рухнула огромным сугробом, буквально завалив выход из подъезда.
Также отметим, в Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя некоммерческой организации, по вине которой в феврале 2026 года на улице Рождественской из-за схода снега пострадали шестеро малолетних детей.