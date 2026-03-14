Огромная снежная масса едва не убила двух девочек в Семенове

Все случилось вечером 13 марта во дворе дома № 55 по улице 50 лет Октября. На видео видно, как девочки сидят на сугробе у подъезда. Внезапно они вскакивают и отбегают в сторону, а буквально через мгновение с крыши с грохотом падает огромная масса снега — прямо на место, где они только что находились. К счастью, школьницы успели среагировать, пара секунд промедления, и все могло закончиться трагедией.