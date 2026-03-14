В Башкирии загорелся бревенчатый сарай: есть пострадавший

Сегодня утром, 14 марта, случился пожар в деревне Чуртан (Стерлитамакский район Башкирии). Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Огонь охватил бревенчатый сарай. Прибывшие на место специалисты ликвидировали пожар на площади 64 квадратных метров. В результате происшествия пострадал 69-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. Причина инцидента устанавливается.
Госкомитет по ЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в помещениях, следить за исправностью проводки, не перегружать сеть и не пользоваться самодельными обогревателями. Установка автономного пожарного извещателя поможет вовремя обнаружить возгорание.
