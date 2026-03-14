Жителей Иркутской области предупредили об обмане с мнимым голосованием

МВД и эксперты по кибербезопасности призывают жителей Иркутской области быть предельно осторожными. Они напоминают, что ни в коем случае нельзя вводить коды подтверждения из SMS на сторонних сайтах. Важно внимательно проверять адрес в адресной строке браузера: фишинговые страницы часто имеют похожие, но слегка изменённые домены. Также специалисты настоятельно рекомендуют включить «облачный пароль» в настройках мессенджера — это существенно усложнит злоумышленникам доступ к аккаунту. При обнаружении подозрительных сайтов или сообщений следует незамедлительно сообщать о них в поддержку мессенджера и в правоохранительные органы.