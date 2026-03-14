При пожаре в доме на правобережье Красноярска спаслись 24 жителя

За прошедшие сутки в крае произошло 11 пожаров. Один из них случился в девятиэтажном доме на улице Юности в краевом центре. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из окна четвертого этажа шел дым. 20 жильцов вышли из дома сами, еще одному взрослому и двум детям помогли. С огнем на двух «квадратах» справились 14 человек и четыре спецмашины.
Днем 13 марта горела квартира в пятиэтажном доме в Шарыпове. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Сотрудники газодымозащитной службы организовали эвакуацию жильцов по лестнице. Всего был спасен 21 человек. Огонь потушили пять единиц техники и 20 пожарных. Еще один пожар на площади 242 квадратных метра ликвидировали в многоквартирном доме в поселке Мотыгино.
Предварительно, все ЧП случились из-за короткого замыкания электропроводки.