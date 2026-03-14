В Перми жильцов дома с рухнувшей крышей расселили в ПВР

Специалисты проводят обследование конструкций дома.

Источник: ЕДДС Перми

13 марта в Индустриальном районе Перми под тяжестью накопившегося снега обрушилась крыша жилого дома на улице Нефтяников, 24. Пострадавших, к счастью, удалось избежать. Разрушение затронуло кровельное покрытие, межэтажные перекрытия второго этажа квартиры № 5 и пространство лестничного пролета.

Была организована экстренная комиссия: Госжилинспекция вместе с прокуратурой начали проверку состояния общедомового имущества.

— Жители пострадавшего здания временно были размещены в пунктах временного проживания и у родственников, — сообщили в ЕДДС Перми. — Все коммунальные услуги в доме приостановлены, территорию оперативно огородили сотрудники МЧС, а спасатели ведут круглосуточное наблюдение. Специалисты управляющей организации приступили к очистке крыши от оставшихся снежных масс.

Чтобы оценить возможность дальнейшего проживания жителей, специалисты проводят экспертизу технического состояния конструкции здания.