В Перми жильцов дома с рухнувшей крышей расселили в ПВР

13 марта в Индустриальном районе Перми под тяжестью накопившегося снега обрушилась крыша жилого дома на улице Нефтяников, 24. Пострадавших, к счастью, удалось избежать. Разрушение затронуло кровельное покрытие, межэтажные перекрытия второго этажа квартиры № 5 и пространство лестничного пролета.
Была организована экстренная комиссия: Госжилинспекция вместе с прокуратурой начали проверку состояния общедомового имущества.
— Жители пострадавшего здания временно были размещены в пунктах временного проживания и у родственников, — сообщили в ЕДДС Перми. — Все коммунальные услуги в доме приостановлены, территорию оперативно огородили сотрудники МЧС, а спасатели ведут круглосуточное наблюдение. Специалисты управляющей организации приступили к очистке крыши от оставшихся снежных масс.
Чтобы оценить возможность дальнейшего проживания жителей, специалисты проводят экспертизу технического состояния конструкции здания.