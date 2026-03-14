Жительница Каслей обвиняется в слежке за мужчиной через камеры домофонов

Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 35‑летней местной жительницы.

Она обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с её копированием». Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

По данным следствия, обвиняемая незаконно получила от знакомой логин и пароль для доступа к архиву видеозаписей с камер домофонов, защищённых специальными средствами. В период с октября 2024 года по март 2025 года она через мобильное приложение просматривала данные о передвижениях знакомого мужчины и скопировала часть информации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.