Житель Ейска перевел почти 2 млн мошенникам при покупке автомобиля

Источник: Комсомольская правда

49-летний житель Ейска давно хотел приобрести автомобиль. Нашел нужную модель и продавца в интернете. А потом удаленно заключил договор купли-продажи и перевел деньги.

«Лжепродавец убедил мужчину, что для ввоза машины нужно оплатить таможенные платежи. Потерпевший перевел 1, 9 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После получения круглой суммы мошенники не успокоились и попытались выманить у мужчины деньги на страховой взнос. Тут ейчанин понял, что его «развели» и обратился с заявлением в полицию.

«Напоминаем, что перед покупками в интернете обязательно убедитесь, что общаетесь с настоящим продавцом», — предупреждают правоохранители.