Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнесергинском районе произошло массовое ДТП

Легковушка оказалась зажата между двумя грузовиками в Нижнесергинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнесергинском районе на 283 километре трасы М-12 «Восток» произошла массовая авария. На участке пути временно перекрыто движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

— По предварительным данным, водитель грузовика Renault Premium, двигавшийся в левом ряду, допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, который остановился перед другим грузовым транспортным средством, — рассказали в ведомстве.

Из-за столкновения легковушка оказалась зажата между грузовиками.

Свердловская Госавтоинспекция призывает водителей искать пути объезда участка трассы в сторону Екатеринбурга. Если вы оказались в зоне аварийного участка, сохраняйте спокойствие. Соблюдайте требования автоинспекторам и предоставьте проезд экстренным службам.