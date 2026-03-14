В Нижнесергинском районе произошло массовое ДТП

В Нижнесергинском районе на 283 километре трасы М-12 «Восток» произошла массовая авария. На участке пути временно перекрыто движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
— По предварительным данным, водитель грузовика Renault Premium, двигавшийся в левом ряду, допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, который остановился перед другим грузовым транспортным средством, — рассказали в ведомстве.
Из-за столкновения легковушка оказалась зажата между грузовиками.
Свердловская Госавтоинспекция призывает водителей искать пути объезда участка трассы в сторону Екатеринбурга. Если вы оказались в зоне аварийного участка, сохраняйте спокойствие. Соблюдайте требования автоинспекторам и предоставьте проезд экстренным службам.