Многодетная мать сбежала с детьми от мужа-тирана в новосибирский кризисный центр

В Новосибирске многодетная мать обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Новосибирске Надежде Болтенко, спасаясь от мужа. Семью экстренно разместили в кризисном центре, а старшего сына с побоями доставили в больницу. Об этом Надежда Болтенко рассказала в своем телеграм-канале.