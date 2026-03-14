Вашингтон
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетная мать сбежала с детьми от мужа-тирана в новосибирский кризисный центр

У 12-летнего сына обнаружили следы побоев — мальчика госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске многодетная мать обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Новосибирске Надежде Болтенко, спасаясь от мужа. Семью экстренно разместили в кризисном центре, а старшего сына с побоями доставили в больницу. Об этом Надежда Болтенко рассказала в своем телеграм-канале.

Светлана пришла на прием с тремя детьми. Она рассказала о постоянных конфликтах и о том, что отчим с пяти лет обижал ее старшего сына Артема.

Женщину сразу направили в кризисный центр «Надежда». При заселении у мальчика обнаружили следы побоев — его госпитализировали с сотрясением и гематомами.

Сейчас семья в безопасности. Маме помогли с разводом, алиментами и трудоустройством — она работает младшим воспитателем в детском саду.