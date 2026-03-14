Следовавший в Новороссийск греческий танкер подвергся атаке в Черном море

Нанесен ущерб правому борту судна, члены экипажа не пострадали.

Источник: Федеральное агентство морского и речного транспорта

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море. Об этом ТАСС сообщил министр судоходства и островной политики Греции Кикилиас.

Инцидент произошел 14 марта приблизительно в 04:35 по местному времени.

Танкер направлялся из порта Салоники в Новороссийск и на момент инцидента был пуст, без груза.

На борту находились 24 моряка — 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын.

Судоходная группа компаний, владеющая судном, распространила заявление по поводу инцидента. В нем говорится следующее:

«Когда судно находилось за пределами российских территориальных вод, ожидая разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, где оно должно было принять груз казахстанской нефти, оно подверглось атаке неизвестным объектом. Отмечены лишь незначительные материальные повреждения палубы и палубного оборудования. Танкер уже покинул Новороссийск».