Следовавший в Новороссийск греческий танкер подвергся атаке в Черном море

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море. Об этом ТАСС сообщил министр судоходства и островной политики Греции Кикилиас.
Инцидент произошел 14 марта приблизительно в 04:35 по местному времени.
Танкер направлялся из порта Салоники в Новороссийск и на момент инцидента был пуст, без груза.
На борту находились 24 моряка — 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын.
Судоходная группа компаний, владеющая судном, распространила заявление по поводу инцидента. В нем говорится следующее:
«Когда судно находилось за пределами российских территориальных вод, ожидая разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, где оно должно было принять груз казахстанской нефти, оно подверглось атаке неизвестным объектом. Отмечены лишь незначительные материальные повреждения палубы и палубного оборудования. Танкер уже покинул Новороссийск».