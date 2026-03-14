Обрушением крыши МКД в Башкирии заинтересовались в следкоме

Напомним, сегодня рано утром в доме шиферная крыша не выдержала массы скопившегося снега. К счастью, никто не пострадал. Все 28 жильцов, восемь из которых — дети, смогли самостоятельно покинуть свои квартиры. К настоящему моменту они уже вернулись в свои квартиры.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Следователи выясняют все обстоятельств произошедшего, а также причины и условия, способствовавших инциденту. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию управляющей компании или той организации, которая отвечает за содержание и своевременную очистку кровли дома от снега и наледи.