Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обрушением крыши МКД в Башкирии заинтересовались в следкоме

Следком открыл уголовное дело по факту обрушения кровли многоквартирного жилого дома в селе Краснохолмский Калтасинского района.

Источник: главное управление МЧС по Республике Башкортостан

Напомним, сегодня рано утром в доме шиферная крыша не выдержала массы скопившегося снега. К счастью, никто не пострадал. Все 28 жильцов, восемь из которых — дети, смогли самостоятельно покинуть свои квартиры. К настоящему моменту они уже вернулись в свои квартиры.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следователи выясняют все обстоятельств произошедшего, а также причины и условия, способствовавших инциденту. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию управляющей компании или той организации, которая отвечает за содержание и своевременную очистку кровли дома от снега и наледи.