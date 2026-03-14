В Башкирии обрушилась крыша жилого дома: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело из-за частичного обрушения кровли многоквартирного дома в селе Краснохолмский (Калтасинский район). Инцидент произошел ранним утром 14 марта на улице Фрунзе — четырехскатная крыша двухэтажного 16-квартирного здания не выдержала тяжести снега и обрушилась на площади около 150 квадратных метров.
Все 28 жильцов, включая восьмерых детей, самостоятельно покинули квартиры, никто не пострадал.
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее прокуратура Калтасинского района также организовала проверку, на место выезжал прокурор.
Следователям предстоит установить обстоятельства и причины происшествия, а также дать правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании, ответственных за своевременную очистку кровли от снега и наледи.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.