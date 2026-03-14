Завершены поиски 16-летней школьницы, пропавшей в Новороссийске

Пропавшая в Новороссийске 16-летняя школьница найдена погибшей.

Источник: Комсомольская правда

16-летняя школьница ушла из дома утром 10 марта в школу. Но на уроках не появилась. Девочка зашла в магазин, купила продукты и отправилась в горы. Весь день ее телефон был отключен. Только вечером она взяла мобильник и позвонила однокласснику и сказала ему, что домой не вернется.

После школьница вышла на связь с одноклассницей и отправила фото местности, где она находилась. Это были окрестности Новороссийска, Мефодиевские горы.

На поиски школьницы выдвинулась полицейские и волонтеры. В субботу, 14 марта, стало известно, что девочка погибла.

«Девочку наши мертвой», — сообщили «КП»-Кубань" добровольцы.