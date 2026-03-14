Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учредителя школы Lets School осудили за мошенничество в Атырау

Атырау. 14 марта. КазТАГ — Суд Атырау признал учредителя школы Lets School виновным в мошенничестве и приговорил его к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: КазТАГ

«Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении школы Lets School, созданной под видом образовательного учреждения. Судом № 2 города Атырау учредитель школы признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК и приговорен к шести годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях на шести лет», — говорится в сообщении в субботу.

В ходе суда установлено, что осужденный, действуя умышленно из корыстных побуждений, вводил граждан в заблуждение и завладел их денежными средствами, создав псевдообразовательную организацию, услуги которой не соответствовали заявленным условиям и обязательствам.

По данным генпрокуратуры, в результате его действий потерпевшим причинен ущерб на сумму Т120 млн, подлежащий взысканию в полном объеме.