Учредителя школы Lets School осудили за мошенничество в Атырау

«Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении школы Lets School, созданной под видом образовательного учреждения. Судом № 2 города Атырау учредитель школы признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК и приговорен к шести годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях на шести лет», — говорится в сообщении в субботу.