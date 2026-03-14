Учредителя школы Lets School осудили за мошенничество в Атырау

«Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении школы Lets School, созданной под видом образовательного учреждения. Судом № 2 города Атырау учредитель школы признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК и приговорен к шести годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях на шести лет», — говорится в сообщении в субботу.
В ходе суда установлено, что осужденный, действуя умышленно из корыстных побуждений, вводил граждан в заблуждение и завладел их денежными средствами, создав псевдообразовательную организацию, услуги которой не соответствовали заявленным условиям и обязательствам.
По данным генпрокуратуры, в результате его действий потерпевшим причинен ущерб на сумму Т120 млн, подлежащий взысканию в полном объеме.