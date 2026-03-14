В Тихвине поймали хулигана, сломавшего скульптуру шмеля

В Тихвине Ленобласти полиция задержала хулигана, сломавшего скульптуру шмеля. Об этом сообщает администрация Тихвинского района.
Местный житель опрокинул её и сбежал. Момент попал на камеру видеонаблюдения. Спустя несколько часов видеозапись момента совершения преступления оказалась достоянием общественности.
Как пишет iVBG.ru, скульптура была установлена ранее в рамках местного проекта «Сказка о царе Салтане».
Отметим, что через некоторое время молодого человека, уронившего шмеля, задержали. Теперь ему предстоит понести соответствующее наказание.