СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП в Красновишерском районе

Установлено, что днем 13 марта на участке автодороги Красновишерск—Антипина двигались пассажирский автобус и легковой автомобиль. Водители не учли дорожные и метеорологические условия (гололед), что привело к потере контроля над управлением транспортными средствами. В результате столкновения пострадали пять пассажиров автобуса, двое из них несовершеннолетние. Пострадавшим оказана медицинская помощь.