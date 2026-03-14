В Воронеже на виадуке сгорела «Газель»

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 13:48. На место выехали 8 пожарных и две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 14:03. К сожалению, автомобиль восстановлению не подлежит. Водитель успел покинуть транспорт и не пострадал.