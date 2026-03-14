В Воронеже на виадуке сгорела «Газель»

На трассе «Дон» в Воронеже 8 пожарных тушили горящую машину.

Днем в пятницу, 13 марта, воронежцы сообщили о серьезном пожаре, который произошел на транспортной развязке трассы «Дон» в Железнодорожном районе. Здесь на ходу задымилась «Газель». Потом раздался взрыв и пламя охватило автомобиль.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 13:48. На место выехали 8 пожарных и две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 14:03. К сожалению, автомобиль восстановлению не подлежит. Водитель успел покинуть транспорт и не пострадал.