Минчанин сломал ногу сожительнице из-за свиной головы

В Минске мужчина сломал ногу сожительнице из-за свиной головы, рассказали в прокуратуре Партизанского района агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 40-летний минчанин, сожительствовавший с 45-летней женщиной. К ним в общежитие в тот день пришел знакомый. Они вместе пили водку, когда женщина напомнила, что сожитель пообещал ей разделать свиную голову. Мужчина отказался, а женщина обратилась к гостю. Фигурант приревновал и набросился с кулаками на сожительницу. Дважды он ударил ее рукой по голове, два раза — ногой по ноге и наступил на нее. Гость попытался заступиться за женщину, но был выставлен за дверь.
Избитая минчанка попросила вызвать ей скорую помощь, но сожитель отказался. Тогда женщина сама позвонила 103, и ее госпитализировали с переломом конечности.
На суде соседи по общежитию рассказали, что сожитель постоянно ругался с женщиной, но до вызова милиции не доходило. Сам мужчина признал свою вину и раскаялся. Минчанин безработный и раньше уже имел проблемы с законом.
Суд признал его виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 149 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к 1,5 ограничения свободы без штрафа.
Приговор вступил в законному силу.
Еще СК сделал заявление после падения трехлетней девочки из окна в Кобрине.
Кроме того, подсчитали, что одно посещение поликлиники белорусами обходится бюджету в 45 рублей.