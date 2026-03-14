Минздрав: единственный выживший в походе на Кваркуш турист долечивается в Уфе

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что туриста, выжившего в трагическом походе на Северный Урал, перевели на долечивание в республику. Наземный транспорт санитарной авиации доставил его в Уфу 12 марта. По словам министра, мужчина перенес транспортировку удовлетворительно. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Напомним, 67-летний Сергей Яковлев оказался единственным выжившим из группы из пяти туристов, отправившихся 20 февраля на снегоходах на плато Кваркуш. Поиски продолжались девять дней, остальные участники похода погибли. Ранее Яковлев находился в Пермской краевой больнице, где его состояние улучшилось с тяжелого до средней степени тяжести.
