Минздрав: единственный выживший в походе на Кваркуш турист долечивается в Уфе

Выжившего в походе на Кваркуш туриста привезли долечиваться Уфу.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что туриста, выжившего в трагическом походе на Северный Урал, перевели на долечивание в республику. Наземный транспорт санитарной авиации доставил его в Уфу 12 марта. По словам министра, мужчина перенес транспортировку удовлетворительно. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Напомним, 67-летний Сергей Яковлев оказался единственным выжившим из группы из пяти туристов, отправившихся 20 февраля на снегоходах на плато Кваркуш. Поиски продолжались девять дней, остальные участники похода погибли. Ранее Яковлев находился в Пермской краевой больнице, где его состояние улучшилось с тяжелого до средней степени тяжести.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.