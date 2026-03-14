Находящийся в розыске за убийство в Турции иностранец скрывался в Сочи — Ирина Волк

Из России депортировали гражданина Турции, находящегося в международном розыске за участие в групповом убийстве.

Источник: Югополис

Преступника передали турецким правоохранительным органам в международном аэропорту Сочи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мужчину задержали сотрудники национального центрального бюро Интерпола МВД России, ФСБ России и Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

По данным турецких правоохранительных органов, преступление произошло в октябре 2022 года в городе Самсун. Нападавшие выследили мужчину, которого подозревали в укрывательстве убийцы одного из родственников участников группировки. Они несколько раз выстрелили в жертву, в результате чего тот скончался от полученных ранений. После совершения преступления соучастники скрылись и были объявлены в розыск.

Российские правоохранители установили, что один из подозреваемых скрывается в Сочи. Оперативники провели проверку, по итогам которой было принято решение о депортации фигуранта на родину.

