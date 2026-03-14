В Сочи турист угнал иномарку на глазах хозяина

29-летний турист из Саратова угнал автомобиль на Мамайке. Хозяин оставил авто заведенным, а сам быстро зашел магазин. В это время миом проходил нетрезвый мужчина. Увидев, что иномарка осталась без присмотра, он быстро сел за руль и уехал.