В Сочи турист угнал иномарку на глазах хозяина

29-летний турист из Саратова угнал автомобиль на Мамайке. Хозяин оставил авто заведенным, а сам быстро зашел магазин. В это время миом проходил нетрезвый мужчина. Увидев, что иномарка осталась без присмотра, он быстро сел за руль и уехал.
«Правоохранители отследили машину по камерам. “Фольксваген” нашли брошенным на парковке в пяти километрах от места угона», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Угонщика тоже нашли быстро. Им оказался рецидивист — мужчина был неоднократно судим за кражи и угоны. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.