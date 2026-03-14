В Новосибирской области предупредили о риске инфекций из-за паводка

Талые воды могут загрязнять водоемы и провоцировать кишечные инфекции, гепатит и лептоспироз.

Источник: Комсомольская правда

С приходом весны и таянием снега в Новосибирской области возрастает риск инфекционных заболеваний. Управление Роспотребнадзора Новосибирской области напоминает о правилах безопасности в паводковый период.

Вместе с талыми водами в водоемы могут попадать возбудители дизентерии, брюшного тифа, гепатита А, ротавирусов и лептоспироза.

Чтобы избежать заражения, нельзя пить воду из родников и колодцев без обработки, а также употреблять продукты, контактировавшие с водой.

После спада воды нужно провести уборку с дезинфицирующими средствами, проверить подвалы на наличие грызунов и при недомогании сразу обратиться к врачу.