В Новосибирской области предупредили о риске инфекций из-за паводка

С приходом весны и таянием снега в Новосибирской области возрастает риск инфекционных заболеваний. Управление Роспотребнадзора Новосибирской области напоминает о правилах безопасности в паводковый период.
Вместе с талыми водами в водоемы могут попадать возбудители дизентерии, брюшного тифа, гепатита А, ротавирусов и лептоспироза.
Чтобы избежать заражения, нельзя пить воду из родников и колодцев без обработки, а также употреблять продукты, контактировавшие с водой.
После спада воды нужно провести уборку с дезинфицирующими средствами, проверить подвалы на наличие грызунов и при недомогании сразу обратиться к врачу.