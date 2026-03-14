В Нижнем Новгороде под колеса автобуса попала женщина

По предварительной информации, 53-летний водитель общественного транспорта при повороте направо у дома № 25 наехал на нижегородку, переходившую дорогу по регулируемому переходу. После аварии пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.