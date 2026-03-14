В Нижнем Новгороде под колеса автобуса попала женщина

На пешеходном переходе на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде автобус 31-го маршрута сбил женщину. ДТП случилось вечером 13 марта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 53-летний водитель общественного транспорта при повороте направо у дома № 25 наехал на нижегородку, переходившую дорогу по регулируемому переходу. После аварии пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.
Напомним, уголовное дело о крупной аварии с участием пассажирского автобуса на трассе М-12 «Восток» в Арзамасском районе направлено в суд. Водитель международного рейса перевозил 55 иностранных пассажиров и не учел дорожные условия и плотность движения.