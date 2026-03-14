Осужденного на пожизненное криминального авторитета, которого власти Молдовы амнистировали, объявили в международный розыск: На его счету заказные убийства

Юрий Радулов покинул Молдову сразу после освобождения.

Источник: Комсомольская правда

Власти Молдовы объявили в международный розыск Юрия Радулова, известного в криминальных кругах как «Бобер».

Ранее приговорённый к пожизненному заключению за заказные убийства, Радулов был освобождён в рамках амнистии.

После освобождения он покинул Молдову, что было подтверждено полицией.

В настоящее время на его имя выдано уведомление Интерполом, и он разыскивается для установления местонахождения и задержания.

Напомним, что Юрий Радулов был освобождён в результате поправок к Закону об амнистии. Власти установили местонахождение бывшего заключённого, но не раскрыли, в какой стране он находится.

Освобождение нескольких опасных преступников, приговорённых к пожизненному заключению, вызвало общественный резонанс после поправки к Закону об амнистии.

Эта поправка позволила в некоторых случаях заменить пожизненное заключение на 30 лет тюрьмы. Впоследствии осуждённые могли обратиться в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении или замене оставшейся части наказания на более мягкую санкцию на более выгодных условиях.

Юрий Радулов предположительно покинул Молдову сразу после освобождения.

