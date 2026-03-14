У бывшего нижегородского чиновника изъяли 9,5 млн рублей

В Нижегородской области судебным решением удовлетворены требования надзорного органа о взыскании активов экс-чиновника областного правительства, чье происхождение не имеет легального обоснования. Представители региональной прокуратуры осуществили контрольные мероприятия по соблюдению антикоррупционных норм в структурах министерства градостроительного развития и агломераций.
В ходе проверки выяснилось, что весной 2017 года руководитель одного из управлений министерства приобрел жилье в Нижнем Новгороде за 6,5 миллиона рублей, однако скрыл факт покупки от декларирования, оформив недвижимость на близкого родственника.
Позже, в конце 2024 года, по указанию этого же служащего член его семьи внес на банковский депозит более 3 миллионов рублей наличными средствами. При этом совокупный официальный заработок должностного лица был явно недостаточен как для приобретения дорогостоящей квартиры, так и для формирования столь значительных накоплений.
Помимо финансовых несоответствий, был зафиксирован неурегулированный конфликт интересов, хотя изначально мужчина покинул свой пост на основании заявления по собственному желанию.
В связи с выявленными фактами надзорное ведомство инициировало судебное разбирательство с требованием изъять в пользу государства сомнительные активы на общую сумму 9,5 миллиона рублей. Также прокуратура настояла на том, чтобы министерство переквалифицировало причину отставки чиновника в кадровых документах на «увольнение в связи с утратой доверия».
Сормовский районный суд областного центра полностью встал на сторону обвинения и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Стоит отметить, что параллельно с этим процессом в судебных инстанциях рассматривается уголовное дело, где бывший управленец обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.