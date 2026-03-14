В Ростове 11 улиц остались без отоплений из-за аварии

В Первомайском районе Ростова-на-Дону временно ограничено теплоснабжение жилых домов. Причиной стал дефект на теплотрассе в районе дома № 94 по проспекту Сельмаш. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.