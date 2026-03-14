В Ростове 11 улиц остались без отоплений из-за аварии

В Первомайском районе Ростова отключили отопление из-за дефекта на теплотрассе.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Ростова-на-Дону временно ограничено теплоснабжение жилых домов. Причиной стал дефект на теплотрассе в районе дома № 94 по проспекту Сельмаш. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

В зону отключения попали жилые здания, расположенные на улицах 1-й Конной Армии, Смычки, Воровского, Просвещения, Металлургической, Мира, Ильича, Сержантова, Поляничко и Полторацкого, а также на проспекте Шолохова.

Аварийные службы уже занимаются устранением неполадок. По словам главы регионального минЖКХ, восстановить подачу ресурса в квартиры горожан планируется сегодня, 14 марта, до 20:00.

