У нотариуса Федорченко провели обыски по делу о мошенничестве

«В рамках расследования уголовного дела о хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение (ст. 159 УК РФ) с имуществом скончавшегося в октябре прошлого года ветерана-инвалида генерал-полковника запаса Кизюна Николая Фадеевича проведены обыски в квартире и на рабочем месте частного московского нотариуса Александра Федорченко. Сумма ущерба по делу ветерана-инвалида пока составляет 30 млн рублей», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Федорченко также проверяют на причастность к совершению преступления, предусмотренного ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами).
В свою очередь адвокат признанной потерпевшей стороной дочери экс-начальника ВПА Александр Зорин подтвердил ТАСС данную информацию и отметил, что «следствие находится на активной стадии». «Заместитель руководителя СК РФ по Москве генерал-майор юстиции Ярош Сергей Михайлович на личном приеме в конце минувшей недели заявил потерпевшей стороне, что идут следственные действия», — сказал защитник.
По словам адвоката дочери Николая Кизюна, под влиянием в том числе предполагаемого организатора мошеннической сделки нотариуса Федорченко ветеран Великой Отечественной войны, не осознавая своих действий, подписал отказ от наследства трех квартир, дома, машины и банковских счетов. «По версии следствия, частный нотариус Федорченко мог подменить документы и вместо открытия наследственного дела Николаю Фадеевичу подсунул бумагу на отказ от наследства», — резюмировал защитник.
О политруке
Участник военного парада на Красной площади генерал-полковник запаса Николай Кизюн возглавлял ВПА имени В. И. Ленина в 1987 году. В 2012 году кандидат философских наук стал председателем совета ветеранов Военного университета Минобороны РФ (бывшая ВПА). Кизюн умер 16 октября 2025 года на 97-м году жизни через две недели после победы в столичном суде по делу о наследстве умершего сына, Сергея Кизюна. Ответчиком в суде выступал нотариус Федорченко.
Кизюн имел множество наград, включая ордена Октябрьской Революции, Красной Звезды. Имеет удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Неоднократно участвовал в парадах Победы на Красной площади, ему жал руку президент РФ Владимир Путин.