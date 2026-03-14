У нотариуса Федорченко провели обыски по делу о мошенничестве

Участник военного парада на Красной площади генерал-полковник запаса Николай Кизюн возглавлял ВПА имени В. И. Ленина в 1987 году. В 2012 году кандидат философских наук стал председателем совета ветеранов Военного университета Минобороны РФ (бывшая ВПА). Кизюн умер 16 октября 2025 года на 97-м году жизни через две недели после победы в столичном суде по делу о наследстве умершего сына, Сергея Кизюна. Ответчиком в суде выступал нотариус Федорченко.