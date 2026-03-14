23 убийства совершено в Нижегородской области с начала 2026 года

За январь и февраль 2026 года в Нижегородской области зарегистрировали 23 убийства. Для сравнения: за те же месяцы прошлого года их было 39. Статистику преступности опубликовало региональное ГУ МВД.
Положительная динамика коснулась и других тяжких преступлений. В целом число правонарушений против личности сократилось более чем на четверть. Реже стали фиксировать причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, побои и изнасилования. Особенно показательно по последним: если год назад было 19 таких случаев, то сейчас всего четыре. Количество побоев и вовсе упало с 19 до двух.
Но есть и тревожные цифры. Резко активизировалась организованная преступность: за два месяца пресечено 616 преступлений в составе ОПГ — почти в четыре раза больше, чем год назад. Из них 176 связаны с наркотиками (рост в 10 раз), еще 368 — с экономическими преступлениями (рост в 4,4 раза). К ответственности привлекли 65 участников организованных групп, что на 38% больше, чем в прошлом году.