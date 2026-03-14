«Хакер из Атырау» задержан в Турции по делу о мошенничестве

«Житель Атырауской области, известный в социальных сетях как “хакер из Атырау”, задержан в Турции. Операцию провели сотрудники Интерпола в городе Самсун. Ранее в департаменте полиции сообщали, что мужчина проходит подозреваемым по нескольким эпизодам мошенничества. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (“Мошенничество”)», — говорится в сообщении в субботу.
По версии следствия, житель Курмангазинского района, обещая инвестиции, обучение в IT, разблокировку аккаунтов, помощь с выводом денег и продажу техники, обманывал людей и присваивал их средства. Общий ущерб превысил Т13 млн.
В газете отметили, что в январе специализированный следственный суд Атырау заочно избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
«Подозреваемый был объявлен в международный розыск. В феврале он был задержан в городе Самсун (Турция). В настоящее время генеральной прокуратурой Республики Казахстан направлено ходатайство для подготовки запроса о выдаче (экстрадиции) подозреваемого», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.
В газете также добавили, что ранее мужчина стал широко известен в соцсетях после резонансного случая с исчезновением семьи из Атырауской области. В интернете появилось видео, где он называл себя «хакером из Атырау» и заявлял, что якобы самостоятельно расследует происшествие, показывая предполагаемые геолокации, телефонные соединения и другие данные.
«Эти ролики быстро распространились и вызвали широкий общественный резонанс. Сам мужчина ранее заявлял, что находится за пределами Казахстана, в том числе утверждал, что проживает в Дубае», — заключили в «Ак Жайык».