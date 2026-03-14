Шла на красный: в Минске под колеса электромобиля попала школьница

Там уточнили, что ДТП произошло днем в субботу на Игуменском тракте, по предварительным данным оно стало следствием того, что ребенок пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
«Сегодня днем 21-летняя водитель электромобиля BYD, двигаясь по Игуменскому тракту, вблизи дома № 32 совершила наезд на 12-летнюю девочку, которая, по предварительной информации, пересекала проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора и не остановилась на островке безопасности», — сказано в Telegram-канале столичной ГАИ.
Отмечено, что в результате школьница была отправлена на обследование медикам.
В связи с произошедшим УГАИ ГУВД Мингорисполкома в очередной раз обратилось к пешеходам с призывом не подвергать свою жизнь опасности. Там подчеркнули, что пересекать проезжую часть разрешено только в установленных местах и на «зеленый».
Кроме того, в ГАИ напомнили родителям о важности беседовать со своими детьми на предмет безопасного поведения на дорогах и во дворах.