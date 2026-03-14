Подросток за рулем каршеринговой машины сбил пенсионера в центре Челябинска

В Челябинске 17-летний водитель без прав устроил ДТП и сбил пенсионера в центре города. Об этом сообщает Госавтоинспекция областного центра.
Инцидент произошёл 14 марта 2026 года в 14:50 напротив дома 58 по улице Энгельса. Водитель HAVAL потерял контроль над машиной, выехал на тротуар и сбил 70-летнего пешехода, после чего врезался в металлическое ограждение и повредил его.
Пенсионера с телесными повреждениями госпитализировали.
По данным ГАИ, за рулём находился несовершеннолетний молодой человек. Автомобиль он арендовал в каршеринговой компании, используя документы друга. При этом сервис не обеспечил должной проверки личности фактического водителя.