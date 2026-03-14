Под Ростовом молодая женщина погибла в аварии

В Аксайском районе Ростовской области в субботу, 14 марта, произошла авария с летальным исходом, сообщили в ГИБДД региона. ЧП случилось на трассе «Ростов—Ставрополь».
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, легковой автомобиль слетел в кювет. Пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Сотрудники автоинспекции находятся на месте ДТП.
— Полицейские устанавливаются все обстоятельства случившегося, — сказали в ГИБДД.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.