Жителю Молдовы продали под видом черемши крайне ядовитое растение: Онемение языка, сильные боли во рту и пищеводе — чудом выжил

В Молдове зафиксирован случай пищевого отравления после употребления опасного растения. Житель Гагаузии купил траву, внешне похожую на черемшу, но оказалось, что это была чемерица ядовитая — растение, которое опасно для здоровья даже в малых дозах.
Мужчина съел часть травы в сыром виде и добавил её в суп, после чего почувствовал онемение языка и сильные боли во рту и пищеводе. Пострадавший вовремя промыл желудок и вызвал скорую помощь, действия которого врачи оценили как правильные. На данный момент угрозы жизни и здоровью нет.
Врачи предупреждают: чемерица содержит токсические алкалоиды, способные вызывать рвоту, судороги и опасные для жизни состояния при попадании в организм. В Молдове специалисты рекомендуют воздерживаться от сбора и употребления растений, в которых нет полной уверенности, и при сомнениях консультироваться с врачом или фитоэкспертом.
Читайте также:
Обещанная индексация пенсий не покроет возросших расходов: Инфляция в стране только за год удвоилась, а в правительстве до сих пор считают, что в день на еду жителю Молдовы хватает 18 леев.
Прожиточный минимум в стране остался на уровне 2013 года (далее…).
Война, Телеграм, алкоголь: Что еще назначили причинами провалов и бед в Молдове.
Во всех провалах-ошибках-просчетах всегда винят кого-то или что-то, чтобы вывести из-под удара себя (далее…).
Молдова может остаться без воды: Нефтяные отходы из Украины продолжают попадать в Днестр.
Ситуация на Днестре меняется ежечасно — результаты последних проб будут известны 13 марта (далее…).