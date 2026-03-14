Жителю Молдовы продали под видом черемши крайне ядовитое растение: Онемение языка, сильные боли во рту и пищеводе — чудом выжил

На данный момент угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове зафиксирован случай пищевого отравления после употребления опасного растения. Житель Гагаузии купил траву, внешне похожую на черемшу, но оказалось, что это была чемерица ядовитая — растение, которое опасно для здоровья даже в малых дозах.

Мужчина съел часть травы в сыром виде и добавил её в суп, после чего почувствовал онемение языка и сильные боли во рту и пищеводе. Пострадавший вовремя промыл желудок и вызвал скорую помощь, действия которого врачи оценили как правильные. На данный момент угрозы жизни и здоровью нет.

Врачи предупреждают: чемерица содержит токсические алкалоиды, способные вызывать рвоту, судороги и опасные для жизни состояния при попадании в организм. В Молдове специалисты рекомендуют воздерживаться от сбора и употребления растений, в которых нет полной уверенности, и при сомнениях консультироваться с врачом или фитоэкспертом.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

