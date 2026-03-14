В Перми двухлетняя девочка погибла после падения снега с крыши дома

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

Двухлетняя девочка погибла из-за падения снега с крыши частного дома в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным ведомства, трагедия произошла в дневное время 13 марта. Девочка 2024 года рождения находилась с отцом у частного дома на садовом участке. В один момент с крыши сошла снежно-ледяная масса, которая задела ребёнка. От полученных травм девочка скончалась в больнице.

«Следователем следственного отдела по Орджоникидзевскому району города Перми СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ “Причинение смерти по неосторожности”», — рассказали сайту perm.aif.ru в краевом СК.

Сейчас проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается.