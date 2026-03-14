Стали известны подробности убийства женщины мошенником в Москве

В Москве разыскивают убийцу 48-летней предпринимательницы Екатерины Ч., злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Личность убийцы пока не установлена. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Telegram-канал «112».

В Москве разыскивают убийцу 48-летней предпринимательницы Екатерины Ч., злоумышленнику удалось скрыться с места преступления. Личность убийцы пока не установлена. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Из квартиры на Строгинском бульваре, где произошло убийство, пропали несколько тысяч долларов наличными, монеты из драгоценных металлов и ювелирные украшения, говорится в публикации.

По версии следствия, преступники приказали 16-летней дочери погибшей отвлечь мать на улице, пока они болгаркой вскрывали сейф. Девочка вышла во двор, встретила Екатерину и рассказала правду. Когда мать с дочкой вбежали в квартиру, на Екатерину напал преступник — жестоко избил ее и нанес смертельные ножевые ранения.

Погибшая вела курсы по искусственному интеллекту и увлекалась коллекционированием антиквариата. Ее супруг, занимающийся геодезией, в момент убийства находился в командировке в Иране, говорится в публикации Shot.

О произошедшем стало известно вечером того же дня. В Северо-Западном административном округе Москвы неизвестный убил женщину в ее же квартире после того, как мошенники убедили ее дочь открыть дверь «сотруднику правоохранительных органов».