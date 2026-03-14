В Красноярске затонул теплоход «Тавис»

Вечером 12 марта в Красноярске возле берега в районе улицы Пограничников затонул теплоход «Тавис». Произошла утечка дизельного топлива. 13 марта на место выезжали спасатели, которые устраняли последствия разлива топлива в Енисей. Чтобы локализовать разлив, специалисты установили 30 метров боновых заграждений и обработали 70 квадратных метров поверхности акватории биоразлагаемым сорбентом. Это вещество безопасно для окружающей среды и эффективно поглощает топливо.