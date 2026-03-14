Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Система противовоздушной обороны России ликвидировала еще один беспилотник украинской армии, летевший в сторону Москвы. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В общей сложности это уже 32 беспилотник, уничтоженный на подлете к Москве за последнее время.
13 марта в Министерстве обороны РФ рассказали, что силы ПВО за ночь сбили 176 вражеских дронов над регионами страны. По данным ведомства, больше всего БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым — 80.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шесть человек, в том числе боец подразделения «Орлан», пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины на Шебекинский район.