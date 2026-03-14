Зарезавший москвичку мошенник украл у неё коллекционные монеты и пачки долларов

Стали известны подробности жестокого убийства 48-летней москвички Екатерины, которую зарезали в собственной квартире на Строгинском бульваре. По данным Baza, помимо жизни, преступник забрал у женщины несколько тысяч долларов и коллекционные монеты из драгметаллов.

Погибшая увлекалась нумизматикой — собирала монеты времён Екатерины Второй. Помимо хобби, у неё был собственный бизнес: она открыла академию, где обучала работе с нейросетями и заработку в интернете, проводила тренинги и мастер-классы.

Напомним, в Москве на Строгинском бульваре мошенники обманули 16-летнюю дочь бизнесвумен, представившись полицейскими. Девушка открыла им дверь, поверив в легенду о «розыскных мероприятиях». Когда 48-летняя женщина застала грабителей в квартире и попыталась помешать, они убили её.

