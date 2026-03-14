Под Волгоградом вынесли приговор за смертельный наезд на ребенка в День знаний

Судом установлено, что подсудимый в тот трагический день ехал на иномарке по улице Ясеневая. Нарушив ряд правил дорожного движения, он совершил наезд на малолетнюю девочку, сидящую на краю обочины дороги по ходу его движения. После ДТП подсудимый скрылся с места происшествия. Травмы, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в больнице на следующий день.