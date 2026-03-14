В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины

«В кратчайшие сроки в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве местонахождение подозреваемого в совершении преступления было установлено. Он задержан на Нижегородском шоссе. Им оказался уроженец Кисловодска 2005 года рождения», — говорится в сообщении ведомства в MAX.
В ближайшее время его доставят к следователю для проведения следственных действий.
По данным источника «Известий», дочь погибшей была во время убийства в квартире. Напавший ее не тронул.
14 марта в квартире на Строгинском бульваре обнаружили тело женщины со множественными телесными повреждениями и сейф со следами взлома. Предварительно установлено, что дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь их «сотруднику» для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изучают записи с камер и устанавливают возможных соучастников преступления. Уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ («Убийство»).