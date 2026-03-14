В Самарской области полиция начала проверку из-за жесткого обращения с собакой

Полиция начала проверку из-за жесткого обращения с собакой в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
«В настоящее время полицейскими проводится проверка указанных в публикации фактов. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.
О жестком обращении с животным стало известно благодаря видео с камер наблюдения в магазине. На кадрах видно как мужчина берет небольшую собаку и начинает ее избивать. Граждан, которым известна дополнительная информация, просят обратиться в полицию.