Подозреваемый в убийстве москвички действовал под влиянием мошенников с Украины

По неподтвержденной информации Telegram-канала Shot, за убийство москвички якобы задержан 20-летний футболист Даниил Секач. Shot пишет, что Секач с раннего возраста тренировался в академии «Локомотива», затем выступал за молодежную команду «Ростова». В настоящее время он играет за екатеринбургский «Урал». Он является выпускником школы «Строгино» и подмосковной академии «Мастер-Сатурн».