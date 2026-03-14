Подозреваемый в убийстве москвички действовал под влиянием мошенников с Украины. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также в материале уточняется, что подозреваемого нашли в гостинице.
По неподтвержденной информации Telegram-канала Shot, за убийство москвички якобы задержан 20-летний футболист Даниил Секач. Shot пишет, что Секач с раннего возраста тренировался в академии «Локомотива», затем выступал за молодежную команду «Ростова». В настоящее время он играет за екатеринбургский «Урал». Он является выпускником школы «Строгино» и подмосковной академии «Мастер-Сатурн».
Рассматривается версия, что спортсмен мог стать жертвой телефонных мошенников, говорится в публикации. Однако официального подтверждения личности злоумышленника пока не поступало.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. В Северо-Западном административном округе Москвы неизвестный убил женщину в ее же квартире после того, как мошенники убедили ее дочь открыть дверь «сотруднику правоохранительных органов».
По версии следствия, преступники приказали 16-летней дочери погибшей отвлечь мать на улице, пока они болгаркой вскрывали сейф. Девочка вышла во двор, встретила Екатерину и рассказала правду. Когда мать с дочкой вбежали в квартиру, на Екатерину напал преступник — жестоко избил ее и нанес смертельные ножевые ранения.